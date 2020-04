Histórico de catástrofes pode gerar resiliência nos moçambicanos

A psicóloga Dália Matsinhe considerou que as constantes catástrofes que se abatem sobre a sociedade moçambicana podem gerar uma “resiliência” e até “naturalização” face ao novo coronavírus, mas alertou para uma atitude “paralisante”, devido aos traumas do passado.

“No caso de Moçambique, devido a diversas situações já passadas, podemos dizer que poderemos ser mais resilientes, o que é positivo e negativo, ao mesmo tempo”, afirmou Dália Matsinhe, em declarações à Lusa.

A dimensão positiva pode resultar da maior aptidão dos moçambicanos para lançar mão de recursos psicológicos internos para lidar com os efeitos da covid-19 e no optimismo em relação à superação da crise.

O lado negativo gera uma atitude de banalização do risco que o coronavírus representa e leva à negligência da prevenção, colocando muita gente em perigo.

“O exemplo disso são os casos de pessoas que se recusam terminantemente a distanciar-se socialmente, achando-se imunes a essa possibilidade”, explicou Dália Matsinhe.

Defendendo que nenhum ‘stress’ ou trauma é igual ao anterior, a psicóloga notou que algumas nuances e experiência de situações difíceis podem fazer com que os moçambicanos lidem psicologicamente melhor com o espetro da covid-19.

Mas os danos psicológicos do passado têm potencial para conduzir a uma paralisação psicológica, devido ao regresso de sentimentos negativos anteriormente vividos.

Sobre o efeito do isolamento e do confinamento social, a psicóloga moçambicana apontou os riscos de ‘stress’, desconforto, desequilíbrio emocional, neuroses e até suicídio, como possíveis malefícios.

“Note-se que nesta era digital, a preocupação maior será com pessoas que não têm esta capacidade de acesso a meios eletrónicos, por baixo rendimento ou por idade”, explicou.

Até porque, acrescentou, isolamento social não significa distanciamento emocional, para quem consegue aceder à família através de Facebook, Whatsapp e Skype.

Para Dália Matsinhe, os efeitos psicológicos da pandemia são transversais a todos os países e incluem depressão, ataques de pânico, ansiedade e ‘stress’.

Além disso, o medo constante de ser infetado, pode levar a comportamentos compulsivos de higienização, depressão, ataques de pânico e abuso de substâncias.

Em caso de pessoas com tendências mais desviantes, podem ocorrer suicídios, roubos, negligência, violência doméstica, abuso infantil e homicídios.

Dália Matsinhe destacou a prevenção como o melhor meio para evitar uma catástrofe no país, lembrando as fragilidades do Sistema Nacional de Saúde de Moçambique, mas elogiou as campanhas de sensibilização que o Governo tem realizado sobre o perigo da covid-19.

