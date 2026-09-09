Embaixador dos EUA recebido na Câmara Municipal do Funchal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, recebeu, hoje, em audiência de apresentação de cumprimentos, o embaixador dos Estados Unidos da América, em Portugal, John Joseph Arrigo, que se encontra, presentemente, em visita oficial à Região Autónoma da Madeira.

John Joseph Arrigo foi nomeado pelo presidente Donald Trump e empossado a 9 de Setembro do ano passado, sendo esta a primeira vez que visita a Região, tendo mantido diversos encontros de cariz institucional.