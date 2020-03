Governo aconselha turistas britânicos a regressarem de Espanha

O governo do Reino Unido recomendou hoje aos turistas britânicos em Espanha que regressem antes de 24 de março devido ao encerramento anunciado por Madrid de todos os hotéis, medida para combater o coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19.

“O governo espanhol confirmou que todos os hotéis vão fechar em Espanha a partir de terça-feira, 24 de março. Portanto, aconselhamos os viajantes britânicos em Espanha a contactar com o operador turístico ou companhia aérea o mais rápido possível, para organizar a viagem de regresso para casa antes desta data”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

O governo britânico já tinha desaconselhado na terça-feira “todas as viagens não essenciais em todo o mundo”, inicialmente por um período de 30 dias, e alertado para os riscos devido às restrições impostas por diversos países.

“Os britânicos que decidam que ainda precisam de viajar para o exterior devem estar cientes dos riscos crescentes de fazê-lo. Isso inclui o risco de que não conseguirem regressar a casa, se forem impostas restrições de viagem”, referia um comunicado do MNE.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.

Começou na China, onde no total, desde o início do surto, em dezembro passado, as autoridades contabilizaram em território continental, que exclui Macau e Hong Kong, 80.894 infeções diagnosticadas, incluindo 69.601 casos que já recuperaram, enquanto o total de mortos se fixou nos 3.237.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.503 mortes para 31.506 casos, o Irão, com 1.135 mortes (17.350 casos), a Espanha, com 558 mortes (13.716 casos) e a França com 175 mortes (7.730 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.