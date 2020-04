Eurodeputados pedem criação de fundo de emergência para os meios de comunicação social na União Europeia

A comissão de Cultura do Parlamento Europeu instou hoje a Comissão Europeia a criar um fundo de emergência para apoiar os meios de comunicação social na União Europeia (UE), numa altura em que as receitas publicitárias caem 80%.

Numa carta enviada aos comissários europeus Thierry Breton (com a pasta do Mercado Interno) e Mariya Gabriel (responsável pela Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude), os eurodeputados da comissão parlamentar de Cultura destacam que, devido à crise gerada pela pandemia de covid-19, “o setor [dos media] está atualmente a ser muito afetado, com uma queda de até 80% das receitas publicitárias em alguns Estados-membros”.

“A incerteza é a única certeza para o futuro” destas empresas, notam os eleitos da assembleia europeia, pedindo, por isso, “que a Comissão analise a possibilidade de criar um fundo de emergência para apoiar o setor dos media e da imprensa, recorrendo a fundos que não podem ser gastos no âmbito de outros programas devido à pandemia”.

Numa altura em que também aumenta a propagação de notícias falsas (as chamadas ‘fake news’), nomeadamente relacionadas com a covid-19, estes eurodeputados assinalam que “os setores da comunicação social e da imprensa desempenham atualmente um papel crucial no fornecimento de informações precisas e exaustivas”, sendo um “antídoto fundamental” para a desinformação.

Na carta enviada aos comissários europeus Thierry Breton e Mariya Gabriel solicitam, igualmente, apoios para criadores individuais e pequenas e médias empresas (PME) da área da cultura, o que a seu ver deve ser feito através da reserva de fundos estruturais para a cultura e do reforço de instrumentos de garantia.

Em concreto, os membros da comissão parlamentar de Cultura pedem à Comissão que considere aumentar as verbas relativas ao Mecanismo de Garantia para os setores Culturais e Criativos, um programa que visa incentivar as instituições financeiras a conceder empréstimos às PME destes setores.

Atualmente, este mecanismo tem um orçamento total de cerca de 180 milhões de euros, estimando-se que mobilize mais de 1,5 mil milhões de euros em financiamento adicional.

Para estes eurodeputados, urge ainda criar um outro instrumento semelhante, que também surja ao abrigo do Fundo Europeu de Investimento, para permitir “canalizar fundos para o setor” cultural em altura de pós-pandemia.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 170 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 558 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.