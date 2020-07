Sara Cerdas integra comissão especial sobre a luta contra o cancro

A madeirense Sara Cerdas está entre os seis eurodeputados portugueses que integram, como membros permanentes, as novas comissões especiais do Parlamento Europeu (PE), criadas em Junho, segundo as listas hoje divulgadas.

Sara Cerdas (PS/S&D) é membro efectivo da comissão especial sobre a luta contra o cancro, comissão que tem 33 membros.

Em 19 de junho, o PE aprovou a criação de uma nova subcomissão dos assuntos fiscais, de três comissões especiais sobre cancro, desinformação e inteligência artificial e de uma comissão de inquérito sobre a proteção dos animais durante o transporte.

Na subcomissão dos assuntos fiscais -- com um total de 30 membros efetivos -- estão os eurodeputados Lídia Pereira (PSD/PPE) e Pedro Marques (PS/S&D).

Já a eurodeputada Maria da Graça Carvalho (PSD/PPE) faz parte como titular da nova comissão parlamentar especial sobre a inteligência artificial na era digital (33 membros).

A comissão de inquérito sobre a proteção dos animais durante o transporte conta com duas eurodeputadas portuguesas entre os seus membros efetivos: Isabel Carvalhais (PS/S&D) e Marisa Matias (BE/GUE).

A comissão especial sobre a ingerência estrangeira em todos os processos democráticos na União Europeia, incluindo a desinformação, não inclui eurodeputados portugueses entre os seus 33 membros titulares.

As reuniões constitutivas destas novas comissões, durante as quais serão eleitos os respetivos presidentes e vice-presidentes, terão lugar em setembro.

A listagem não inclui os membros suplentes, indicados por cada bancada política do PE ou deputados não inscritos.