Director-geral da AIEA, Yukiya Amano, morreu aos 72 anos

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Yukiya Amano, morreu aos 72 anos anunciou hoje a instituição.

O secretariado da Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA) não especificou a causa da morte do diplomata japonês que tinha tomado posse como director-geral da organização em 2009.

Através de uma nota oficial o secretariado acrescenta que Yukiya Amano tencionava afastar-se da direção da agência e já tinha comunicado a decisão por escrito.

Na carta, Amano pedia à Agência Internacional de Energia Atómica “resultados concretos no sentido de se alcançarem os objetivos do plano ‘Atoms for Peace and Development’”.

A bandeira da IAEA na sede em Viena foi içada a meia haste em sinal de luto.