Detidos 11 suspeitos de planear atentado na Alemanha

A polícia alemã deteve hoje 11 pessoas em diferentes localidades do país, suspeitos de planear um atentado para “matar o maior número de infiéis possível”, anunciou hoje a procuradoria de Frankfurt em comunicado.

Os principais suspeitos são dois irmãos, de 31 anos, do estado alemão Wiesbaden, e um indivíduo de 21 anos, de Offenbach, que pertencem ao salafismo, um movimento muçulmano de caráter reformista.

De acordo com as investigações em curso, suspeita-se que os detidos se preparavam para cometer um atentado de cariz de extremista islâmico com o objetivo de “matar o maior número possível de infiéis”, explicou o procurador.

A nacionalidade dos suspeitos não é revelada, mas sabe-se que têm “ligações com traficantes de armas e que alugaram um veículo pesado” para alegadamente efetuar o ataque, segundo o jornal alemão ‘Bild’.

A operação policial teve início por volta das 05:00 num bairro de Frankfurt e contou com cerca de 200 agentes.

Os investigadores procuram ainda outros dez pessoas com idades compreendidas entre os 20 e os 42 anos, nos estados alemães de Hesse e Renânia-Palatinado, suspeitos de financiar e ajudar a preparar o ataque.

Nos apartamentos dos suspeitos foram encontrados mais de 20 mil euros, várias facas e pequenas quantidades de droga.

A Alemanha está em alerta devido a vários ataques atribuídos a ‘jihadistas’ nos últimos anos, sendo que o mais grave aconteceu em dezembro de 2016, quando um homem de 23 anos, Anis Amri, cometeu um atentado bombista num mercado de Natal, em Berlim, que matou 12 pessoas. O ataque foi posteriormente reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.