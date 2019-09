Desmoronamento em mina de ouro no Chade matou pelo menos 30 pessoas

As autoridades do Chade confirmaram hoje que pelo menos 30 pessoas morreram no desmoramento de uma mina de ouro em Kouri Bouguidi, mas o número ainda poderá aumentar, quando há cerca de 60 mineiros desaparecidos.

O número de corpos recuperados ultrapassa os 30, segundo fontes da segurança do Estado citadas pelo jornal chadiano Journal du Tchad, acrescentando que o número pode aumentar nas próximas horas, uma vez ainda ser desconhecido o paradeiro de “cerca de 60 mineiros”.

O trágico acidente ocorreu devido a um deslizamento de terras numa das minas da região de Tibesti (noroeste), considerada rica em reservas de ouro, no Chade, onde milícias, traficantes e garimpeiros procuram, a todo o custo, beneficiar da extracção do metal.

Esta região conturbada é rota de tráfego de várias mercadorias entre o Chade, a Líbia e o Níger, e utilizada também pelos migrantes que tentam entrar na Líbia com intenção de chegar ao Mediterrâneo.

Além disso, vários grupos rebeldes do Chade, com base na Líbia e no Sudão, como a União das Forças de Resistência (UFR), também estão espalhados ao longo desta fronteira norte.

Aliás, foi contra estes grupos que intervieram, em fevereiro passado, - numa operação controversa - caças franceses, a pedido das autoridades do Chade.

O acidente ocorreu na área de Kouri Bougoudi, perto da fronteira com a Líbia, na província de Tibesti, que está sob o estado de emergência, anunciou hoje o ministro da Defesa do Chade, mas sem adiantar o número de mortos ou feridos.

“Uma mina entrou em colapso, não posso dizer exactamente quantas pessoas estão mortas, mas há muitas pessoas a trabalhar nessas minas. Deve haver muitos mortos, isso é certo”, disse à agência de notícias agência France-Presse (AFP), por telefone, o ministro da Defesa e Segurança do Chade, Mahamat Abali Salah.

Um oficial do exército, porém avançou à AFP na altura que havia “cerca de 30 mortos”, segundo testemunhas. Contudo, o exército não está presente nesta área remota do país neste momento.

“Não posso fazer uma avaliação precisa, porque deslocámos tropas esta manhã”, disse o ministro Abali Salah.

A área de Tibesti, ao longo da fronteira com a Líbia, está fora da actuação das forças de segurança de N’Djamena e o solo, em alguns lugares, está cheia de túneis ou minas abertas a partir de estruturas precárias, na qual operam centenas de garimpeiros ilegais para gangues que controlam certas localidades.

Outros garimpeiros estão nas mãos de traficantes.