Deslizamento de terras provoca 16 mortos em Marrocos

Dezasseis cadáveres foram encontrados no interior de um veículo que se encontrava soterrado na sequência de deslizamento de terras na região de Tarudant, sul de Marrocos, na noite de quarta-feira, noticia hoje a imprensa marroquina.

As notícias referem que as operações de busca decorreram durante as últimas 24 horas na zona afectada por chuvas torrenciais.

As autoridades locais contactadas pela AFP não se pronunciaram sobre o número de vítimas mortais, mas confirmaram que o veículo foi encontrado coberto de rochas e terra perto da aldeia de Asni, sul de Marrakech.

De acordo com a televisão pública 2M, os socorristas estão a tentar retirar 16 cadáveres do veículo, junto à estrada nacional número 07.

Até ao momento não se conhece a identidade das vítimas mortais.

Na terça-feira, um alerta meteorológico anunciava fortes chuvas em várias províncias de Marrocos.

Na quarta-feira, a intempérie - que não é usual nos meses de verão - provocou a subida do nível das águas em algumas ribeiras da região o que levou as autoridades locais a enviar elementos da Protecção Civil para a zona do acidente.