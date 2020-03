Deputados de Macau elogiam pessoal médico da linha da frente

Os deputados de Macau aprovaram hoje por unanimidade um voto de solidariedade com o pessoal médico da linha da frente no combate ao surto de Covid-19.

No domingo, as autoridades identificaram o 11.º caso no território e o primeiro após 40 dias sem casos novos, desde o início do surto. Todos os dez primeiros infetados receberam já alta hospitalar.

“Em Macau, o Governo estava pronto para fazer face à epidemia, tomou várias medidas preventivas, e com a colaboração de toda a população, a situação epidémica está sob controlo, garantindo-se a segurança da população”, sublinhou o deputado Leong Sun Iok, na primeira reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL) de Macau desde 20 de janeiro, altura em que os trabalhos foram suspensos devido ao surto de coronavírus.

Agora, todos os deputados usam máscara, respeitam a distância entre si. Antes de entrar, a temperatura corporal foi medida e apresentaram uma declaração de saúde, preenchida ‘online’, medidas em vigor em qualquer serviço público de Macau.

Após o voto de solidariedade, o único deputado português na AL, José Pereira Coutinho, elogiou o “pessoal da linha da frente, médicos, enfermeiros e pessoal de limpeza”, assim como todos os funcionários públicos.

O elogio ao pessoal da linha da frente e das medidas de prevenção por parte da população do território foi quase uma constante, mas também houve vários apelos para que o combate ao surto permaneça no estado máximo.

“Como diz o velho ditado chinês, ‘num percurso de 100 quilómetros, só se chega a metade quando se ultrapassam os 90 quilómetros’”, lembraram os deputados Ma Chi Seng e Lao Chi Ngai, numa declaração conjunta.

O deputado Ho Ion Sang sublinhou o pragmatismo do Governo local, decisivo para travar a epidemia num território que estava prestes a festejar o Ano Novo chinês, altura em que milhões de chineses viajam.

O deputado lembrou que no primeiro dia de 2020 “começou-se a medir, no aeroporto, a temperatura corporal dos visitantes em voos de Wuhan”, capital da província de Hubei e centro da epidemia.

“Em 23 de Janeiro, foi divulgado o plano de fornecimento de máscaras aos residentes de Macau, e já está a decorrer a sexta ronda de fornecimento; em 24 de Janeiro, anunciou-se o prolongamento das férias escolares do Ano Novo Chinês, e, em 04 de Fevereiro, decidiu-se suspender, por meio mês, as atividades dos setores do jogo e diversões”, acrescentou.

Ho Ion Sang lembrou ainda outras medidas preventivas aplicadas no território, como a obrigação do uso de máscara nos transportes públicos, a divulgação de informações sobre a epidemia e a exigência de observação médica das pessoas provenientes das áreas de alto risco epidémico.

“É comovente a adesão de toda a população ao combate à epidemia. Nos últimos três meses desde o surto da Covid-19, a nação chinesa tem sido posta a uma prova sem precedentes (...) Tenho a certeza de que a vitória definitiva vai ser alcançada com a persistência e o esforço do povo”, enfatizou a deputada Chan Hong.

Ho Ion Sang e vários deputados referiram o novo caso importado, identificado no domingo, apelando à sociedade para manter as medidas de prevenção no território.

No domingo, Macau registou o 11.º caso de infeção pelo coronavírus. Trata-se de uma sul-coreana, de 26 anos, trabalhadora não residente, que visitou a família do namorado no Porto.