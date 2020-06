Conselho dos Direitos Humanos da ONU aprova resolução sobre racismo sem referência aos EUA

Os mais de 50 países africanos que pediram ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas uma investigação internacional aos abusos policiais contra afro-americanos nos Estados Unidos tiveram de se contentar com uma resolução genérica sobre o tema.

O Conselho dos Direitos Humanos da ONU aprovou, esta sexta-feira, por consenso, uma resolução, condenando a crescente violência policial contra africanos e pessoas de origem africana, mas de uma forma geral e sem mencionar os Estados Unidos da América (EUA) em qualquer momento, como era referido na versão original do texto.

A iniciativa africana apelava inicialmente à criação de uma comissão internacional de inquérito para os EUA, uma fórmula a que a ONU só recorre quando confrontada com violações muito graves dos direitos humanos, por isso foi retirada da resolução.

Tais comissões são, normalmente, criadas face a contextos de possíveis crimes de guerra ou crimes contra a humanidade.

Em contrapartida, foi solicitado ao gabinete da Alta Comissária para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, que acompanhe, a nível mundial, os actos de brutalidade policial contra africanos ou pessoas de origem africana, eliminando-se assim qualquer foco específico nos EUA.

Nos comentários finais da resolução, vários países europeus, incluindo a Alemanha, Itália e República Checa (em representação da União Europeia) afirmaram que destacar um país num problema global, como é o racismo, não seria correcto.

“O racismo existe em todas as sociedades, é um problema contra o qual devemos unir-nos, não dividir, daí a necessidade de não visar apenas um Estado”, afirmou a delegação alemã.

Houve também muitas críticas ao pouco tempo que o conselho teve para discutir a resolução e, a este respeito, o México lamentou que a última versão tivesse sido apresentada às delegações apenas três horas e meia antes de ser tomada uma decisão final, o que considerou um exemplo de falta de transparência.

O Burkina Faso, representando as nações africanas que patrocinaram a resolução - e que, segundo fontes próximas das negociações, foram pressionadas a baixar o tom do texto - observou que o conselho “ouviu o grito dos povos de origem africana, apelando à igualdade de tratamento e ao gozo dos direitos humanos”.

A delegação mais crítica nos argumentos finais foi a da Venezuela, que salientou o caso especial dos EUA e condenou “a natureza fascista e de supremacia do imperialismo americano”.

A iniciativa africana surgiu na sequência da morte do afro-americano George Floyd, asfixiado por um polícia, crime que desencadeou uma onda internacional de condenações e manifestações contra o racismo.

Muitas delegações no Conselho dos Direitos Humanos reiteraram hoje a sua condenação do assassinato, e a resolução também refere aquele caso, condenando “o racismo estrutural que existe no sistema de justiça penal”.

O texto lamentava também “os recentes incidentes de uso excessivo da força (...) pelas forças de segurança contra manifestações pacíficas em defesa dos direitos dos africanos e dos povos de origem africana”, embora também aqui tenha sido mais uma vez retirada a referência aos EUA.