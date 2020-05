Comércio externo da China cai 0,7% em Abril

O comércio externo da China caiu 0,7%, em abril, face ao mesmo mês do ano passado, para 2,5 biliões de yuans (326.213 milhões de euros), segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com os dados divulgados pelas alfândegas da China, as exportações aumentaram 8,2%, para 1,41 biliões de yuans (183.979 milhões de euros), enquanto as importações caíram 10,2%, para 1,09 bilião de yuans (142.212 milhões de euros).

O superavit comercial fixou-se assim nos 318.150 milhões de yuans (41.493 milhões de euros), em abril.

Os dados ilustram a recuperação do comércio externo do país, depois de ter sido fortemente afetado, no primeiro trimestre, pela epidemia do novo coronavírus.

Entre janeiro e fevereiro, quando o país paralisou devido às restritas medidas adotadas para travar a epidemia, e que levaram ao encerramento de fábricas, as trocas comerciais da China com o resto do mundo contraíram 9,6%, face ao mesmo período do ano passado.

No conjunto do primeiro trimestre, o comércio exterior da China caiu 6,4%, enquanto no acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a queda diminuiu para 4,9%, sempre em termos homólogos.