Cabo Verde justifica aumento de casos com melhoria da capacidade de diagnóstico

As autoridades de saúde de Cabo Verde justificaram hoje o aumento de casos do novo coronavírus, sobretudo na cidade da Praia, com a melhoria da capacidade de diagnóstico, com investigação epidemiológica, testes rápidos e testes de virologia.

Na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da covid-19 no país, o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, disse que Cabo Verde está a seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), de “testar, testar, testar”, para que se possa identificar os casos, isolá-los e tomar as medidas necessárias para reduzir a propagação do vírus.

Por outro lado, explicou que o aumento terá a ver com a melhoria da capacidade de resposta do Laboratório de Virologia, permitindo analisar muito mais amostras, bem como a identificação de casos suspeitos e os contactos à volta de casos confirmados.

Jorge Barreto enumerou ainda a aplicação dos testes rápidos para pesquisa de anticorpos em vários bairros da capital do país, cujos casos positivos serão depois submetidos a testes de virologia (PCR).

O diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças notou que os casos vão continuar a aparecer e deve-se retomar a questão da imunidade de população.

“Se a população não for exposta ao vírus ela vai continuar suscetível. O surgimento de casos vai continuar a acontecer porque a grande maioria da população continua suscetível”, salientou.

O responsável considerou que, até certo ponto, se a doença não trouxer consequências graves, pode ser benéfico uma pessoa entrar em contacto com o vírus para que o seu organismo possa desenvolver anticorpos.

“Assim, quanto mais pessoas tiverem anticorpos, que nós ainda não sabemos se perduram ou não, mas terão efeito durante algum tempo. Se uma grande parte de pessoas tiver essa imunidade podemos dizer que a população estará protegida. Enquanto isso não acontecer, casos vão continuar a surgir”, enfatizou Jorge Barreto.

Só esta semana, Cabo Verde registou um total de 100 casos positivos de covid-19, a maioria na cidade da Praia (83), e o total acumulado em todo o país é de 536, desde 19 de março.

Na semana passada, quando vigorava o estado de emergência na ilha de Santiago, o total foi de 54, embora com três dias sem dados por causa de um problema no laboratório, e as autoridades de saúde de Cabo Verde afirmavam que a situação estava estacionária e a evoluir positivamente.

Jorge Barreto disse que poderá haver um “ligeiro aumento” de casos nos últimos dias, mas afirmou que é preciso deixar terminar a semana epidemiológica, no domingo, para fazer a análise.

O porta-voz do Ministério da Saúde referiu que o aumento de casos não tem a ver com algum relaxamento por parte das pessoas, afirmando que as pessoas estão a seguir melhor as medidas de prevenção, como uso de máscaras.

O responsável de saúde não arriscou avançar outra medida excecional que se possa tomar para evitar mais casos, explicando que ainda não se sabe até que ponto está a propagação do vírus na população.

Cabo Verde registou hoje mais 34 novos casos de coronavírus, 29 dos quais na Praia, elevando o acumulado nacional para 536, distribuídos pelas ilhas de Santiago (468), Boa Vista (56), São Vicente (04) e Sal (08).

Do total de casos registados, contabilizam-se cinco óbitos, dois doentes foram transferidos, 240 recuperados e o país tem neste momento 289 doentes internados nos isolamentos institucionais.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 387 mil mortos e infetou mais de 6,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,8 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.