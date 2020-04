Brasil retira mais 200 cidadãos da África do Sul em voo fretado

O Governo brasileiro vai retirar mais 200 cidadãos que se encontram retidos na África do Sul, devido ao recolher obrigatório de contenção da pandemia provocada pelo novo coronavírus, através de um voo fretado, disse hoje à Lusa fonte oficial.

“Cerca de 300 brasileiros foram repatriados por voo da Latam na quarta-feira e agora estamos trabalhando para realizar voo fretado que deverá levar cerca de 200, concluindo o processo de repatriação em curso”, afirmou Pedro Veiga, porta-voz da embaixada do Brasil na África do Sul.

Pedro Veiga informou que o voo fretado pelo Governo brasileiro, ainda sem data precisa, sairá de Joanesburgo com destino a São Paulo, com escala na Cidade do Cabo, sudoeste do país.

“Ainda não temos a data precisa do voo fretado, mas esperamos que seja realizado o mais rápido possível”, referiu.

“O itinerário deverá ser JHB-CPT-GRU [Guarulhos, São Paulo] e estimamos que cerca de 100 brasileiros embarcarão em CP [Cape Town]”, acrescentou.

O processo de contratação, segundo a mesma fonte, está em curso, sendo a estatal aérea South African Airways (SAA, sigla em inglês) uma das companhias cujos serviços estão “estudando contratar”.

Na quarta-feira, a Lusa noticiou que a companhia aérea latino-americana Latam retirou 321 estrangeiros retidos na África do Sul devido ao recolher obrigatório para conter o surto pandémico de covid-19.

O voo partiu do aeroporto internacional OR Tambo, em Joanesburgo, com destino a São Paulo, Brasil.

O Governo sul-africano encerrou o espaço aéreo e as fronteiras do país desde as 00:00 de sexta-feira, 27 março, no âmbito de um recolher obrigatório de 21 dias para conter a propagação da doença epidémica covid-19.

O surto do novo coronavírus já provocou na África do Sul, o país africano mais afetado, cinco mortos e 1.380 casos positivos de infeção desde 01 de março, segundo as autoridades da saúde.

Segundo o boletim mais recente do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o continente africano ultrapassou os 240 mortos e as 6.400 infeções.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 47 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 180.000 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.