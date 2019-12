Banana colada à parede vendida por 108 mil euros

Uma banana colada à parede com fita-cola foi vendida na Art Basel Miami Beach, por mais de 100 mil euros. E, de acordo com a galeria responsável pela obra, duas das três edições foram já vendidas, sendo que a terceira poderá ser ainda mais cara.

O trabalho, da autoria de Maurizio Cattelon, foi apresentado na quarta-feira, por Perrotin, uma galeria de arte contemporânea fundada em Paris, explica a CNN, citada pelo Jornal de Notícias.

‘Comedian’ - ‘Comediante’ em português -, assim se chama o trabalho artístico que consiste numa banana comprada num supermercado de Miami presa por um pedaço de fita-cola. De acordo com a galeria, há três exemplares da obra.

Antes do anúncio da primeira venda, o fundador da galeria, Emmanuel Perrotin, disse à CNN que as bananas são “um símbolo do comércio global e um dispositivo clássico de humor”, acrescentado que o artista conseguiu transformar um objecto mundano num “veículo de deleite e crítica”.

Segundo um comunicado da galeria, o artista teve a ideia há cerca de um ano. Na altura, Maurizio estava a pensar numa escultura com a forma de uma banana. De cada vez que viajava, comprava uma e pendurava-a no quarto do hotel para se inspirar. Ao longo dos últimos meses, fez vários modelos, incluindo em bronze, mas acabou por decidir-se pela original: um banana comprada num supermercado.