Azerbaijão, Geórgia e Cazaquistão e Moldávia vão suavizar restrições

As autoridades do Azerbaijão, Geórgia, Cazaquistão e Moldávia decidiram hoje começar, a partir da próxima semana, a levantar gradualmente algumas das restrições impostas pela pandemia de covid-19 para reativar as respetivas economias.

“A partir de 27 de abril, o Azerbaijão retomará a prestação de serviços de tutoria e de classes profissionais particulares, a venda de livros e de periódicos, bem como material de papelaria”, anunciou hoje o Governo azeri, salientando que na lista está também a reabertura de lojas de venda e reparação de telemóveis e de equipamentos para computadores, de eletrodomésticos, móveis, carros e outros negócios.

As restrições no Azerbaijão, país que, até hoje, registou 21 mortes associadas ao novo coronavírus entre os 1.592 casos, continuarão sobretudo nos centros comerciais e nas grandes superfícies e armazéns.

Também a Geórgia vai suavizar várias restrições impostas ao comércio, apesar do estado de emergência em vigor desde 21 de março, tal como anunciou hoje o primeiro-ministro georgiano, Gueorgui Gajaria, ao efetuar o balanço da situação pandémica do país, onde de registou cinco mortes nos 431 casos detetados de covid-19.

Segundo Gajaria, o abrandamento das restrições será feito em seis etapas, com a primeira a começar também a 27 deste mês e permitirá a livre circulação de autocarros de turismo e de táxis, retomando-se, depois, o trabalho nas empresas de construção civil e de venda e reparações de automóveis.

A terceira fase incluirá a abertura de lojas comerciais, a quarta permitirá a abertura dos grandes armazéns e a quinta os mercados em espaços fechados, os restaurantes e os salões de beleza.

A última fase, advertiu o primeiro-ministro georgiano, “é a mais complicada” e abrange os locais de entretenimento, desporto e hotelaria.

O Cazaquistão começou no início da semana a implementar medidas de final do confinamento e de abrandamento das restrições em todo o país, tendo sido retomado o trabalho numa série de empresas ligadas à construção e ao transporte, estando previsto que, a partir da próxima segunda-feira, sejam retomadas outras atividades

Até hoje, dados oficiais da pandemia do novo coronavírus no país aponta para 25 mortes associadas à covid-19 entre os 2.416 casos.

Na Moldávia, com 84 óbitos em 3.110 casos confirmados, também a partir da próxima semana começarão a funcionar os registos e notariado, bem como serão ampliadas as ofertas “online” de alguns restaurantes, antes de seguir para a fase seguinte, que prevê a eliminação das restrições à circulação de pessoas.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 720 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.