Angola para por 15 dias a partir de 3.ª feira para prevenir propagação

Escolas, universidades, igrejas e outros espaços que concentram grande número de pessoas suspendem, a partir de terça-feira, actividades em Angola para tentar travar a pandemia da Covid-19, havendo também novas regras para entidades públicas e privadas.

Com o feriado que marca hoje o Dia da Libertação da África Austral a prolongar o fim de semana, terça-feira foi o dia escolhido para a entrada em vigor das medidas com que Angola espera travar a doença, que incluem o fecho de fronteiras e a proibição de aglomerações públicas com mais de 200 pessoas.

Além da suspensão das aulas, muitas empresas decidiram privilegiar o teletrabalho, incluindo a petrolífera estatal Sonangol, onde trabalham cerca de 2.000 pessoas.

Também vários bancos angolanos implementaram medidas extraordinárias de prevenção passando a fazer o atendimento de clientes à porta fechada.

Ministérios e organismos públicos emitiram também circulares internas definindo novas regras: em muitos casos o atendimento ao público passa a ser feito em função de um agendamento prévio e a prova de vida de pensionistas foi adiada para evitar aglomerações de pessoas.

As visitas a reclusos estarão interditas temporariamente.

As actividades políticas vão igualmente estar condicionadas. A Assembleia Nacional decidiu, no dia 18 de Março, adiar as reuniões plenárias e partidos como a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e a Convergência Ampla de Salvação de Angola -- Coligação Eleitoral (CASA-CE) reviram o seu calendário de actividades, adiando encontros, congressos e festejos.

Concertos cancelados e salas de cinemas e restaurantes encerrados são outras das consequências da epidemia que Angola quer a todo o custo tentar evitar.

Alguns restaurantes passaram a anunciar nas redes sociais alternativas para continuar a funcionar que passarão a disponibilizar entregas ao domicílio ou em regime de “drive in”, entregando as encomendas em parques de estacionamento.

As competições desportivas oficiais, de recreação e actividades juvenis, estão também suspensas por um período de 15 dias, bem como cultos e celebrações religiosas e espectáculos musicais.

Angola regista actualmente dois casos positivos da doença provocada pelo novo coronavírus, dois cidadãos angolanos que reentraram no país em 17 e 18 de Março, provenientes de Portugal, sendo um deles um administrador da Sonangol.

O país fechou as suas fronteiras aéreas, terrestres e marítimas à circulação de pessoas a partir das 00 horas de 20 de Março por 15 dias, prorrogável por igual período em função do comportamento da pandemia da covid-19.

A medida de suspensão de fronteiras não abrange voos de carga, nem os que sejam indispensáveis por razões humanitárias ou estejam ao serviço da política externa angolana. Também não é aplicável a atracagem e desembarque de navios de carga, sendo permitido também desembarcar tripulações por razões médicas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Depois de surgir na China, em Dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir actualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infectados já estão curados.