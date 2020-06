Angola com 11 novas infecções e mais um óbito soma 166 casos positivos

Angola registou 11 novas infeções pelo novo coronavírus e um óbito, a oitava morte, de um total agora de 166 casos positivos, informou hoje a ministra da Saúde angolana.

Sílvia Lutucuta disse que o óbito é de um cidadão de 61 anos, transferido da província do Cuanza Norte, com síndrome respiratório crónico agravado e que tinha já de base uma doença pulmonar infecciosa grave e diabetes.

Segundo a ministra, o doente chegou ao banco de urgência do Hospital Militar já num estado crítico, “e que foi a óbito em pouco tempo”.

“Para além deste, temos dois casos no Cuanza Norte, que furaram a cerca sanitária e do ponto de vista de vínculo epidemiológico têm vínculo com a cerca sanitária do Hoji-Ya-Henda”, referiu a ministra, salientando que já foram identificados e isolados 39 contactos.

Relativamente aos infetados, com idades entre um mês e 61 anos, dois do sexo feminino e nove do sexo masculino, cinco estão relacionados com a cerca sanitária da Clínica Multiperfil, profissionais variados (técnicos de manutenção, motoristas, farmacêutico e médica).

A titular da pasta da Saúde lembrou que a doença já chegou à província do Cuanza Norte, por isso “está a um passo de chegar a qualquer outro lugar se os cidadãos não cumprirem com as medidas de prevenção individual e coletiva”.

“Continuamos a ter casos suspeitos em investigação (460), temos contactos sob vigilância (1.244), pessoas em quarentena institucional (499) e continuamos a apelar para as medidas de proteção individual, lavagem frequente das mãos ou uso do álcool gel e da máscara em lugares públicos e o distanciamento entre as pessoas”, informou.

Sílvia Lutucuta disse que as autoridades sanitárias tudo estão a fazer para controlar a situação, o que não quer dizer que não vão surgir novos casos.

“Pelos nossos números não estamos no pior cenário, mas se não cumprimos com as medidas que estão muito bem delineadas no nosso competente despacho do estado de calamidade podemos estar a um passo da circulação comunitária, como também podemos ter muitos casos”, frisou.

Dos 166 casos positivos, 64 foram considerados recuperados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 449 mil mortos e infetou mais de 8,3 milhões de pessoas em 196 países africanos e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados, embora com menos mortes.