África do Sul submete turistas a testes de saída e encerra atracções turísticas

A África do Sul vai encerrar as atrações turísticas e sujeitar todos os turistas a testes de covid-19 à saída do país, anunciou hoje a ministra do Turismo sul-africana, Mmamoloko Kubayi-Ngubane.

As medidas foram anunciadas pela governante no âmbito do confinamento nacional de três semanas decretado pelo Presidente da República, Cyril Ramaphosa, a vigorar a partir das 00:00 horas de quinta-feira, para combater a pandemia de covid-19.

“Informámos os operadores e guias turísticos que têm a obrigação de serem responsáveis e de protegerem os sul-africanos e os próprios turistas”, afirmou hoje a ministra sul-africana no final de uma reunião interministerial, em Pretória.

A governante informou que a partir desta terça-feira todos os turistas de saída da África do Sul serão submetidos ao teste de covid-19, em três aeroportos internacionais - OR Tambo, em Joanesburgo, Cidade do Cabo e Durban.

“Apelamos aos turistas de saída do país a contar com algum tempo extra para que possam ser testados antes da imigração, e queremos garantir que, como setor, possamos ser vistos como autoridade responsável e não como pessoas a agir de forma imprudente”, adiantou Kubayi-Ngubane, citada pela agência noticiosa governamental.

O Governo suspendeu hoje temporariamente os voos internacionais no aeroporto de Lanseria, norte de Joanesburgo, confirmou a ministra sul-africana.

Além disso, referiu, os viajantes internacionais que se encontrem na África do Sul após 09 de março provenientes de países de elevado risco epidémico, vão ficar confinados nos respetivos hotéis a cumprir uma quarentena de 14 dias.

Kubayi-Ngubane referiu também que o Governo está a considerar medidas de apoio às pequenas e médias empresas do setor do Turismo afetadas pelo confinamento nacional de três semanas, até às 00:00 de 16 de abril.

A África do Sul regista 554 casos do novo coronavírus, com 152 novas infeções confirmados nas últimas 24 horas, disse hoje o ministro da Saúde Zweli Mkhize.

Na província de Gauteng, epicentro da epidemia, o número de infeções confirmadas ascende a 302 casos positivos, na sua maioria em Joanesburgo, referiu o governante.

Das nove províncias afetadas, o Western Cape, envolvente à Cidade do Cabo regista 113 casos positivos, seguida do KwaZulu-Natal com 80 casos de infeção pela Covid-19, adiantou.