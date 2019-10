200 pessoas participam em homenagem na vila onde Chirac cresceu

Cerca de 200 pessoas participaram hoje numa homenagem a Jacques Chirac, que morreu em 26 de setembro, no departamento rural da Corrèze, sudoeste de França, onde o político cresceu e iniciou a vida política.

A filha do ex-Presidente, Claude Chirac, e o marido assistiram à homenagem e agradeceram em nome da viúva, Bernardette, de 86 anos e saúde frágil, que permaneceu em Paris.

Cerca de 200 habitantes locais reuniram-se na praça central de Sainte-Féréole, decorada com vários retratos do antigo Presidente, localidade onde Jacques Chirac cresceu e onde foi eleito pela primeira vez para um cargo político.

“Na infância e na adolescência, Jacques Chirac foi aqui formado”, evocou o presidente da câmara, Henri Soulier.

Eleito conselheiro municipal em Sainte-Féréole em 1965, Jacques Chirac tornou-se dois anos depois deputado pelo departamento da Corrèze, sendo consecutivamente eleito por aquele círculo até chegar à Presidência, em 1995.

O presidente da câmara propôs à família, que aceitou, que a praça central passe a designar-se “Praça Jacques Chirac”.

A família, o presidente da câmara e outros responsáveis deslocaram-se ao cemitério local, para se recolherem por breves momentos junto da sepultura dos pais do ex-Presidente, e à modesta casa da família.

A homenagem na Corrèze, intitulada “Dia de recordação e amizade”, prossegue com uma iniciativa no Museu Jacques Chirac de Sarran, na qual está prevista a participação do ex-Presidente socialista François Hollande, adversário político de Chirac em Corrèze.

Jacques Chirac, Presidente de França entre 1995 e 2007, morreu em 26 de setembro passado, aos 86 anos.