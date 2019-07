Vídeo de ‘regresso’ de Ronaldo já ultrapassou 1 milhão de visualizações

Cristiano Ronaldo iniciou sábado (13 de Julho), a preparação para a época 2019/20, ao integrar pela primeira vez os treinos da Juventus, juntamente com o médio francês Blaise Matuidi.

Um vídeo partilhado pelos ‘bianconeri’ no seu canal oficial do Youtube, dando conta dos primeiros momentos do regresso (recepção, exames médicos e primeiro treino) rapidamente se tornou viral.

Em três dias já atingiu 1.115 4. 25 visualizações.