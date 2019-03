Vídeo de motociclista a mais de 200 km/h na via rápida desde a Cancela até ao Caniço

Um motociclista circulou, na via rápida, na Madeira, a mais de 200 km/h, filmou e partilhou as imagens no Twitter.

No vídeo partilhado pelo Correio da Manhã, que circula pelas redes sociais é possível perceber que o motard circulava no sentido Funchal - Santa Cruz, com as imagens a terem início na zona da Cancela.

De acordo com o que o DIÁRIO apurou, apesar das imagens terem sido partilhadas no dia 25 de Março, o vídeo já terá sido captado há alguns meses.

O Correio da Manhã avança que o vídeo já foi entregue às autoridades, que se encontram a investigar o caso.

A circulação naquela zona não poderá ultrapassar os 90 km/h.