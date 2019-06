Sara Tavares actua com a “melhor banda do mundo”, veja o vídeo

Sara Tavares publicou um vídeo no Instagram, onde aparece a actuar com a “melhor banda do mundo”. Recorde-se que a artista irá estar, este sábado, dia 15 de Junho, pelas 21h30, na Praia do Calhau, em frente ao Saccharum, na Calheta.

“Só na vibe, melhor banda do mundo, não se metam”, escreveu na legenda do vídeo.

Uma publicação que vai ao encontro da entrevista publicada no DIÁRIO na edição desta quinta-feira, dia 13 de Junho, onde a cantora disse que tinha orgulho nos músicos que escolheu para fazer parte do seu projecto musical.

Recorde-se ainda que este evento de abertura do Verão 2019, promovido pela NOS, conta também com as actuações de Senza e de Michael Yang.