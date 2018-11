Aí está o emocionante vídeo promocional da prova de BTT XI Avalanche Raposeira 2018

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na MZbike - Motas, Bicicletas e Acessórios, ExtremeBikes, Bikezone Funchal, Associação Ciclismo Madeira e on-line aqui.

A primeira edição da Avalanche Raposeira realizou-se em 2008 e já nesse mesmo ano contou com um número de 72 atletas inscritos. Desde essa data tem vindo sempre a crescer, tornando-se assim um marco no BTT. Neste momento, é detentora do recorde regional, 200, que foi o número de atletas (entre alguns internacionais) em prova em 2013.

Em baixo pode ver o vídeo original.