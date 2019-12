Veja as fotos do desfile de Fátima Lopes no Aeroporto de Lisboa

A linha ‘TAP by Fátima Lopes’ criada pela designer madeirense, em parceria com a Transportadora Aérea Portuguesa marcou ontem à tarde, todas as atenções no Aeroporto Internacional de Lisboa, naquele que foi o primeiro desfile de moda alguma vez feito nesta infra-estrutura.

A ideia partiu da Portfolio que passou a comercializar as peças desta linha casual de t-shirts e sweaters, tendo sido organizada pela ANA - Aeroportos, a TAP e a Portfolio.

Saiba tudo sobre este desfile que tomou conta do ‘Espaço AIR’ do Aeroporto na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira ou na versão e-paper que pode aceder aqui.