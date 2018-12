XIV Reunião da Associação de Patologistas das Ilhas da Macaronésia realiza-se nos dias 6 e 7 de Dezembro no Funchal

Decorre nos dias 6 e 7 de Dezembro a XIV Reunião da Associação de Patologistas das Ilhas da Macaronésia (APIAM) e XXVIII Reunión Anual de la Asociación Territorial Canaria de Anatomia Patológica (ATECAN), no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Para este evento estão confirmadas as presenças de especialistas de renome associadas a esta área, nomeadamente o reconhecido patologista Sobrinho Simões, o professor e investigador Fernando Schmitt e o patologista Jaime Prat, entre outros.

A iniciativa reúne, no Funchal, cerca de 40 especialistas em Anatomia Patológica, das várias Ilhas da Macaronésia.

Este é um evento de caractér científico e educacional que se destina a reunir os profissionais Médicos Anatomo-Patologistas e Técnicos de Anatomia Patológica. Procura comunicar as inovações, experiências e evoluções do conhecimento e tecnologia, abordando temáticas relativas ao diagnóstico anatomo-patológico, aos rastreios de base populacional na área da prevenção da oncologia e à aplicação de novas metodologias no estudo da Patologia Humana, nomeadamente na área Molecular.

Esta é a terceira edição que decorre na cidade do Funchal. A comissão organizadora local é dirigida pelo director de Serviço de Anatomia Patológica do SESARAM, José Camacho.

A sessão de abertura do evento realiza-se no dia 6 de Dezembro, pelas 18 horas, no Auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal.