XI Assembleia do Renovamento Carismático Católico decorre a 24 de Março

A XI Assembleia do Renovamento Carismático Católico (RCC), promovida pela equipa de Serviço Diocesana do Funchal, está marcada para o dia 24 de Março, no Centro de Congressos do Casino da Madeira, entre as 9h e as 18 horas.

‘Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda a Criatura’ (Mc 16,15) será o tema de fundo desta Assembleia que reúne anualmente centenas de madeirenses ligados ao Renovamento Carismático Católico e terá o Padre Antonello Cadeddu como orador convidado.

Os interessados em participar poderão contactar os membros da Equipa Diocesana, coordenada por Maria da Paz Carvalho, às quartas feiras, na Igreja do Colégio, antes ou após a assembleia de oração, que ocorre pelas 19h30. O mesmo poderá ainda ser feito às terças e sextas-feiras antes ou depois da Missa, pelas 18 horas, ou contactar os respectivos coordenadores dos grupos carismáticos de oração.

De resto, qualquer dúvida poderá também ser esclarecida através do contacto [email protected]

Renovamento Carismático Católico desde 1987

O RCC chegou ao Funchal em 1987, através do Padre João de Jesus, pároco da Assomada, depois de ter participado numa Assembleia da Pneumavita, em Fátima.

Depois de algumas experiências e vivências por diversas pessoas e grupos, o RCC tem a sua aprovação eclesiástica a 29 Janeiro de 1994, por parte do então Bispo do Funchal, D. Teodoro Faria, tendo sido nomeado Assistente Diocesano o Cónego Manuel Tomé Velosa, entretanto já falecido, que também abraçava o RCC, após ter participado num Retiro Carismático para sacerdotes no México.

com diversos ensinamentos sob a orientação do Pe Antonello Cadeddu, sacerdote italiano que reside há alguns anos no Brasil, onde se dedica intensamente à pregação de encontros e retiros.

É autor de diversos livros do Renovamento Carismático Católico. e director espiritual do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil.

Ao lado de dois sacerdotes e de um grupo de leigos, iniciou o Movimento Aliança da Misericórdia que se ocupa da evangelização dos mais pobres. Em Portugal, a Aliança da Misericórdia está sediada na Quinta do Álamo, no Seixal, na Diocese de Setúbal.