VR1 recomenda “fique em casa”

No dia em que o parlamento aprovou o projecto de declaração do estado de emergência com o objectivo de combater a pandemia de Covid-19 e em que o número de casos positivos na Madeira sobe para três, nos placares luminosas da Via Rápida (VR1) pode ler-se a seguinte mensagem: “Fique em Casa”/ “Stay at Home”, em português e inglês, apelando a consciência cívica dos condutores.

De acordo com o boletim de hoje da Direcção-Geral da Saúde referente aos efeitos da pandemia no país, Portugal regista dois mortos em 642 casos de infecção pelo novo coronavírus.

A nível global, o coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infectou mais de 200 mil pessoas, das quais mais de 8.200 morreram.