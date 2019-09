Votação decorre em dia sem chuva com ligeira descida da temperatura na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para domingo, dia em que se realizam eleições legislativas na Madeira, que o céu estará nublado na região autónoma, mas sem chuva, havendo uma ligeira descida da temperatura.

Segundo a meteorologista Patrícia Marques, do IPMA, hoje, na Madeira, registar-se-ão períodos de chuva durante o dia, que serão acompanhados de algum vento.

As temperaturas rondarão os 27 graus de máxima na zona do Funchal e os 26 graus no Porto Santo.

A chuva terminará ao longo do dia de hoje e “no domingo já não se espera que chova”, apesar de o céu poder estar muito nublado.

O IPMA prevê que possam ocorrer aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas terras altas e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte.

“A temperatura descerá ligeiramente, mas para 25 ou 26 graus. Também não será uma descida acentuada e o vento diminuirá de intensidade. Está bom tempo para ir votar”, disse.

As eleições regionais legislativas da Madeira decorrem domingo, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.