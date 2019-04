Volta a nevar na Madeira esta madrugada

Voltou a nevar, esta madrugada, nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

O Pico do Areeiro, onde a temperatura mínima foi negativa (-0,6C) está de novo salpicado de branco, consequência da precipitação em forma de neve. Chão do Areeiro e Bica da Cana também registam temperaturas perto dos zero graus (1,3C)

A mínima mais alta esta madrugada foi registada no Lido com 15,1C.

Recorde-se que, na passada terça-feira (2 de Abril), a neve já havia pintado de branco o Areeiro. Ontem, dia 4 de Abril, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha alertado para possível queda de neve.