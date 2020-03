Visita de Cristiano Ronaldo à mãe no hospital do Funchal durou meia hora

Cerca de meia hora foi quanto durou a visita de Cristiano Ronaldo ao hospital do Funchal onde está internada a mãe, Dolores Aveiro. Acompanhado da companheira Georgina Rodríguez e do filho Cristianinho, Cristiano Ronaldo, que aterrou no Aeroporto da Madeira pouco depois das 16 horas, chegou ao Hospital Central do Funchal pelas 16h45 e pouco depois das 17h15 já estava de saída ‘ludibriando’ a maioria dos jornalistas presentes - os que estavam junto à entrada principal do hospital. Atrás da carrinha que transporta CR7 saíram os irmãos Hugo e Elma Aveiro.