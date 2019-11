Visita às trutas do Ribeiro Frio custará 1 euro a partir de 2 de Maio

Miguel Albuquerque acabou de anunciar que as visitas ao Centro Aquícola do Ribeiro Frio passarão a custar 1 euro, a partir do dia 2 de Maio de 2020.

A entrada em vigor desta medida em meados do próximo ano é justificada com a necessidade de avisar com cerca de seis meses de antecedência os operadores turísticos sobre este tipo de alterações, de modo a serem realizadas as adaptações necessárias.

Esta revelação, por parte do presidente do Governo Regional, surge à margem da inauguração da zona de lazer do Ribeiro Frio. Uma obra orçada em 194 mil euros e apoiada pelo Programa Madeira 14-20 - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) em 85%, inserida no projecto de “requalificação dos Parques Florestais das Queimadas e do Ribeiro Frio”.

A obra incidiu sobre a recuperação do Posto Aquícola do Ribeiro Frio, que é uma piscicultura que produz truta arco-íris. Nesta instalação são mantidos reprodutores para produção de ovos e alevins (peixes jovens), com o objectivo de fomentar a pesca em águas interiores.

Esta piscicultura funciona desde 1960 e situa-se numa paisagem privilegiada, tendo-se tornado num local de grande interesse turístico, que recebe milhares de visitantes por ano.

A requalificação e valorização teve como objectivo dotá-lo de mais informação ao visitante e melhores condições de acessibilidade e visita, de forma a promover este espaço público nas vertentes, social, cultural, económica e ecológica.