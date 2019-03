VII Jornadas EcoZarco arrancam amanhã para debater a protecção da ilha e do oceano

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, organiza as VII Jornadas EcoZarco, através do departamento Eco-escolas, nos dias 15, 16 e 23 de Março.

A iniciativa realiza-se com o apoio do SIPE, e destinada a professores de todos os grupos e áreas disciplinares. Terá como tema geral ‘Uma ilha, um oceano - proteger para valorizar’ e pretende constituir-se como um momento de reflexão e sensibilização para a importância dos oceanos e da necessidade de salvaguarda da biodiversidade marinha.