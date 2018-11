Vídeo em directo da audição parlamentar a Bernardo Trindade, administrador não executivo da TAP

O administrador não executivo do Conselho de Administração da TAP, Bernardo Trindade, está a ser ouvido esta tarde de segunda-feira pela Comissão Eventual de Inquérito à política de gestão da TAP.

Esta audição parlamentar vem confirmar o desejo de Bernardo Trindade, manifestado ao DIÁRIO a 18 de Outubro, onde se prontificou para ser ouvido sobre a política de gestão da TAP em relação à Madeira.

O representante do Estado no conselho de administração da TAP vem assim à Assembleia Legislativa onde foi deputado para explicar aos parlamentares afinal o que se passa com os preços das viagens de e para a Madeira, bem como a questão dos cancelamentos mais frequentes neste ano.

Bernardo Trindade será ouvido depois das audiências parlamentares ao presidente da TAP, Antonoaldo Neves, e ao CEO da ANA - Aeroportos de Portugal, Thierry Ligonnière.