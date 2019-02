Vento “muito fraco” dificulta travessia de Henrique Afonso

O velejador madeirense que está a dar a volta ao Mundo no veleiro ‘Sofia do Mar’ partiu na segunda-feira (18 de Fevereiro) desde Cabo Verde rumo às Caraíbas, mas o vento não está a ser ‘amigo’ para empurrar Henrique Afonso nesta epopeia.

Depois de anunciar a sua saída da ilha de Santiago, a 15 de Fevereiro (sexta-feira), em direcção ao Caribe, Henrique Afonso decidiu parar na ilha do Fogo e, depois, na ilha Brava, ficando assim a conhecer mais duas regiões. A falta de vento e uma melhor preparação para a longa travessia até ao continente sul-americano fizeram com que o ‘pirata’ ancorasse nessas duas ilhas, atrasando os seus planos iniciais, mas eis que na segunda-feira, pelas 15h20 (16h20 na Madeira), Henrique Afonso rumou com destino à ilha de Santa Lúcia.

Ora, dois dias depois de estar em alto mar, o madeirense fez questão, esta quarta-feira, de anunciar as suas coordenadas e explicar que está desde as 6 da manhã de hoje “com vento muito fraco”, estando a andar “a uma velocidade de 3.4 nós”, ou seja, em 48 horas de viagem percorreu 235 milhas náuticas das cerca de 2.200 que terá de navegar. O ‘pirata’ afirma ainda, no seu diário, que “continua tudo bem a bordo”.

“Se fizer aproximadamente cinco milhas por hora farei 120 por dia. É claro que se o vento for bom chegarei rápido”, avançou Henrique Afonso na passada sexta-feira, ao DIÁRIO. Na melhor das hipóteses, o velejador estará 18 dias a navegar completamente sozinho nesta travessia em pleno Oceano Atlântico e dois deles já estão ‘riscados’... faltam 16.