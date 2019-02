Vento forte volta a comprometer a operacionalidade do Aeroporto da Madeira

O Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo volta a estar condicionado por causa do vento forte que tem fustigado a zona Leste da Madeira.

O vento que na última hora chegou a soprar com rajadas até 77 km/h e vento médio de 49 km/, impede a esta hora uma aeronave da Jet2, proveniente de Manchester, Reino Unido, e um avião da TAP, vindo de Lisboa, de tentarem sequer a aproximação à pista em Santa Catarina/Santa Cruz.

Já esta manhã o vento forte causou alguma perturbação no movimento aéreo, tendo mesmo obrigado um avião da easyJet, com origem em Londres, a borregar duas tentativas de aterragem. Só à terceira foi de vez, com a aeronave a conseguir pousar no Aeroporto da Madeira