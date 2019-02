Vento forte já faz ‘abanar’ as aproximações ao Aeroporto da Madeira

Apesar de todos os voos programados terem aterrado no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, o vento tem ‘soprado’ esta manhã ‘nos limites’, confirmando a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que admite vento ainda mais forte nas próximas horas e amanhã praticamente ao longo de todo o dia.

Na última hora foi registada rajada até 69 km/h nas imediações da pista de Santa Cruz, sendo que a média horária do vento foi de 49 km/h, de acordo com os registos apurados pela estação automática do IPMA localizada na torre de controlo do aeroporto madeirense.

Consequência do vento forte, algumas aeronaves tiveram que fazer a habitual espera ‘aos círculos’ ao largo da costa Norte, aguardando por janela de oportunidade para concretizar a aproximação e aterragem no Aeroporto da Madeira.

Até às 11:10 horas já haviam aterrado nove das 12 aeronaves (incluindo o avião cargueiro) programadas para esta manhã, dia que ainda reserva, só em chegadas, mais 17 movimentos (19, até à 01:00).