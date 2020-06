Vendas de alojamentos familiares na Madeira atingem máximos no 1.º trimestre de 2020

As vendas de alojamentos familiares na Região Autónoma da Madeira (RAM) atingiram máximos em 2020.

De acordo com os dados da Direcção Regional de Estatística da Madeira, no 1.º trimestre deste ano foram transaccionados 853 alojamentos na Madeira, o que representa aumentos trimestral e homólogo de 0,1% e 6,8%, respectivamente.

Os dados referem ainda que aquele valor é o mais elevado desde o início da série (1.º trimestre de 2009), superando o máximo anterior que pertencia ao trimestre precedente.

Do total de alojamentos vendidos entre Janeiro e Março de 2020, 634 diziam respeito a alojamentos existentes (74,3% do total), sendo os restantes 219 (25,7%) alojamentos novos. Face ao trimestre anterior, estes dois tipos de alojamentos evidenciaram evoluções contrárias, ou seja, as vendas de alojamentos existentes diminuíram 10,3% e as vendas de alojamentos novos aumentaram 51,0%. Quando feita a comparação com o trimestre homólogo, verificaram-se, pela mesma ordem, crescimentos de 2,6% e 21,0%.

Quanto ao valor dos alojamentos transaccionados neste trimestre, situou-se nos 133,7 milhões de euros, mais 14,8% que no trimestre precedente (116,5 milhões de euros) e mais 29,2% que no trimestre homólogo (103,5 milhões de euros).

Tal como acontece para o número de alojamentos familiares vendidos, aquele montante é também um máximo desde o início da série, já que nos alojamentos novos, o valor das vendas atingiu os 43,2 milhões de euros (+49,1% face ao mesmo trimestre do ano anterior), enquanto o relativo aos alojamentos existentes fixou-se nos 90,5 milhões de euros (+21,4%).

No conjunto do País, foram transaccionados 43,5 mil alojamentos no 1.º trimestre de 2020, significando uma diminuição trimestral (-11,6%) e homóloga (-0,7%). Estas transacções geraram 6,8 mil milhões de euros, -2,5% que no 4.º trimestre de 2019 e +10,4% face ao mesmo período do ano anterior.