Velocidade sem controlo na via rápida da Madeira

Bom dia ilustres leitoras e leitores. A velocidade, na Madeira, está sem controlo. Tudo porque o único radar móvel que a Polícia de Segurança Pública (PSP) tem disponível na Região está avariado desde o início do ano, comprometendo a eficácia da fiscalização na via rápida. É este o tema que faz manchete na 47.017.ª impressão do seu matutino.

Já como grande mancha fotográfica nesta edição do DIÁRIO surge o Grupo Sousa, depois do Júri do ‘Excellens Oeconomia’ ter enaltecido a “ousadia” da ‘Empresa do Ano’.

Ainda esta quinta-feira, saiba na versão impressa que o presidente da Ordem dos Médicos renunciou ao cargo. O Apoio de António Pedro Freitas à candidatura de Paulo Cafôfo motivou a decisão repentina.

Destaque ainda para o ‘Ponto e vírgula’, um projecto literário direccionado para os jovens que une o DIÁRIO, Secretaria Regional da Educação e La Vie. Na cerimónia da entrega de prémios, que decorreu ontem na Quinta Vigia, ficou dada a garantia: é para continuar.

Por fim, há partidos sem pressa para acalmar os deputados numa altura em que se começam a preparar os rostos que vão ocupar as 47 cadeiras do hemiciclo madeirense.

Tenha uma excelente quinta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.