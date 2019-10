Valter Moreno condenado por inscrição injuriosa na casa da vítima

Valter Moreno, preparador físico e ex-atleta do Sporting que matou a ex-companheira num apartamento na zona da Ajuda, foi condenado, esta tarde, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000) a cinco meses de prisão pela prática do crime de ofensa à memória de pessoa falecida, por ter feito uma inscrição injuriosa com sangue na parede da casa da vítima.

Recorde-se que, há cerca de um ano, já tinha sido aplicada a pena de 23 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, violência doméstica e resistência e coacção sobre os agentes da PSP.

Há cerca de um ano, o arguido, com 45 anos, foi condenado por ter matado Ilídia Macedo na madrugada de 15 de Abril de 2017, na casa da vítima, na zona da Ajuda, depois de os dois terem tido um confronto na noite anterior na Zona Velha. O Ministério Público e a juíza de instrução desvalorizaram a inscrição ofensiva feita na parede da casa, mas a família da vítima não desistiu de responsabilizar criminalmente o arguido por aquele acto e recorreu do arquivamento. O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu que Valter Moreno deveria mesmo responder pelo crime de ofensa à memória de pessoa falecida, o que veio agora a acontecer.