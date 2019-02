V Encontro de História Regional e Local na Escola decorre amanhã na Gonçalves Zarco

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação, promove o V Encontro de História Regional e Local na Escola, no âmbito do Projecto História da Madeira, que terá lugar na sala de sessões da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, nos dias 8 e 9 de fevereiro.

Esta V edição está subordinada ao tema Madeira: um mar de memórias a preservar. A escolha do Mar como tema central decorre, por um lado, da ligação entre a História e Cultura Regionais e este elemento natural e, por outro, da implementação do Programa de Literacia e Cultura Marítima cujo objectivo é a promoção de valores de cidadania e civismo no meio aquático e na orla costeira e o reforço do papel essencial e colaborativo dos cidadãos nos esforços de manutenção da biodiversidade.

Este evento conta com a intervenção de diversos oradores convidados de organismos actuantes na divulgação, valorização e estudo da História Regional e Local. No segundo dia, os participantes terão a oportunidade de efectuar uma visita guiada ao Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, representativo da cultura tradicional madeirense.

Esta actividade formativa tem como destinatários professores de todos os grupos de recrutamento, investigadores e outros agentes culturais, perspectivando-se que seja um espaço de partilha, reflexão e de debate de ideias, entre todos os intervenientes.

A sessão de abertura do Encontro, amanhã, às 9h30, conta com a presença do Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, do Director Regional de Educação, Marco Gomes, entre outras entidades.

E ao longo do dia serão vários os temas abordados. Durante a manhã, logo após a sessão de abertura, pelas 10 horas, João Rodrigues fará uma intervenção sobre ‘A Vela na História da Madeira’. Segue-se o investigador Emanuel Janes, que falará sobre ‘A Emigração Madeirense no século XX’. Peças 11h30, Ana Catarina Garcia, investigadora do CHAM - Centro de Humanidades (FCSH-UNL), fala sobre ‘Os novos portos do Atlântico da época moderna - navegação, estruturas e usos. Uma abordagem comparativa e multidisciplinar entre a História, Arqueologia e a Geomorfologia’, seguindo-se uma mesa sobre o LORESU: Let’s Study Local and Regional Subjects at School com David Leça, José Mascarenhas, Liliana Dias e Vanda Martins.

Depois do almoço, pelas 14 horas, o primeiro tenente José Manuel Quintal Pereira do Comando da Zona Marítima da Madeira fará uma prelecção sobre ‘Da génese à evolução actual da Capitania do Porto do Funchal’, seguindo-se a intervenção ‘Do museu ao OOM: 85 anos de investigação marinha na Madeira’, por Manuel Biscoito - Observatório Oceânico da Madeira. Carmo Lopes abordará ‘A história trágico-marítima - Entre a História e a Literatura’ e, pelas 16h30, Élia Sousa, da Associação Musical e Cultural Xarabanda fará uma intervenção intitulada ‘Do braguinha ao ukulele, uma viagem com 140 anos’. Antes do debate e encerramento dos trabalhos, haverá ainda um momento musical com o grupo Varejenta.

Ainda no âmbito deste encontro, no sábado, dia 9, haverá uma visita guiada ao Museu Etnográfico da Madeira.