Universidade da Madeira recebe reunião técnica do projecto da Biotecnologia Azul da Macaronésia

A Universidade da Madeira (UMa) recebe nos dias 1 e 2 de Abril, a terceira reunião técnica do Projecto MACBIOBLUE – Novos produtos e processos no âmbito da Biotecnologia Azul da Macaronésia.

A sessão de abertura contará com a presença da Prof. Doutora Elsa Fernandes, Vice-Reitora da UMa, e a reunião contará com a participação do coordenador do projecto Doutor Eduardo Portillo, do Instituto Tecnológico de Canarias, e dos responsáveis pelas equipas dos parceiros, que inclui Miguel Ângelo Carvalho, Madeira; Maria do Carmo Barreto, Açores; Rafael Zarate, Cristina Ruano Rodriguez, Vanesa Raya Ramallo e Covadonga Rodríguez González, Canárias; António Pinto, Cabo Verde; Zeinebou SIDOUMOU, Mauritânia; Codou Guèye Mar, Senegal; e de diversos representantes da comunidade empresarial.

Durante a sessão de abertura, a realizar na sala 0.57 do Campus da Penteada, das 9h às 11 horas, será feita uma apresentação geral do projecto e dos parceiros do consórcio. Seguir-se-ão reuniões técnicas destinadas para avaliar e discutir os resultados e execução das 7 actividades, em que está organizado o projecto MACBIOBLUE.

A apresentação dos resultados obtidos pelo ISOPlexis na obtenção de extractos e análise de extractos de macroalgas e os seus arrojamentos será realizada pela Sónia Alves e Nuno Nunes, investigadores deste centro.

O projecto MACBIOBLUE é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do através do Programa Operacional INTERREG MAC 2014-2020, e visa ajudar as empresas a desenvolver novos produtos e processos no campo da Biotecnologia Azul da Macaronésia.

Além da UMa, através do ISOPlexis, integram este projecto o Instituto Tecnológico de Canárias, a Fundación Canaria del Instituto Canario de Investigación del Cáncer (FICIC), a Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, a Universidade de La Laguna, a Universidade dos Açores, o Instituto Canário de Investigaciones Agrarias, a Fundação Gaspar Frutuoso, Universidade de Cabo Verde, a Universidade de Nouakchot da Mauritânia e a Universidade Anta DIOP do Senegal.