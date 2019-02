Unidade de exportação de anona representa um investimento de cerca de 100 mil euros

A unidade de exportação de anona, localizada no Mercado Abastecedor de Santana, é investimento de cerca de 100 mil euros, cuja capacidade aponta para processamento de cerca de três mil quilos por dia, com as perspectivas a apontarem para que se consiga exportar cerca de 40 toneladas no primeiro ano.

“Para esta linha de exportação foram realizados investimentos em caixas personalizadas (Anona da Madeira) e os equipamentos foram maioritariamente reajustados. Para o próximo ano espera-se proceder neste mesmo sítio à exportação de pera-abacate. Acrescente-se que, no âmbito da cultura da Anona, foram já aprovados, através do PRODERAM, 28 projectos, cujo valor de apoio rondou os 1,2 milhões de euros, reflectindo um valor de investimento na ordem dos 1,8 milhões de euros. Nestes 28 projectos, destaque para quatro em modo de produção biológica”, explica o Governo Regional através de uma nota de imprensa.

Sublinha ainda que desde Junho de 2000, pelo Regulamento (CE) n.º 1187/2000, da Comissão, de 5 de Junho, a ‘Anona da Madeira’ é uma Denominação de Origem Protegida. E, a partir daquela data, passou a estar protegida em todo o espaço da União Europeia contra qualquer usurpação, imitação ou evocação, ou qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais do produto, como ainda qualquer prática susceptível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto.

“Até 2010, esta DOP teve como agrupamento gestor a Agripérola – Cooperativa Agrícola, CRL. e, por extinção desta, a partir de 2011, esse reconhecimento foi conferido à Associação de Agricultores da Madeira”, refere.

Acrescenta também que a Escola Agrícola da Madeira tem realizado várias formações sobre esta fruta, nomeadamente ao nível da poda e produção.

Revela, de igual forma, que em 2017 a produtividade desta fruteira aumentou, com a produção total a ascender a cerca de 1.316 toneladas. No mesmo ano, a Direcção Regional de Agricultura apoiou os produtores de anona, com a realização de podas e de enxertias, respectivamente em 8.896 e 330 anoneiras, abrangendo um total de 175 explorações agrícolas/agricultores.

De referir ainda que toda a exportação é realizada através do avião cargueiro. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional irá visitar amanhã, pelas 12 horas, a unidade de exportação de anona, localizada no Mercado Abastecedor de Santana.