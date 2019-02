Através de comunicado enviado à imprensa, o secretário-geral do PSD-Madeira, José Prada, considerou que as declarações veiculadas pelo JPP, “a propósito do Executivo regional, apenas espelham o nervosismo e o incómodo da oposição regional face ao cumprimento integral das medidas do Programa de Governo, para o presente mandato”.

Numa nota intitulada “União do PSD-Madeira incomoda e desespera a oposição”, José Prada diz que as declarações proferidas por Filipe Sousa “espelham” a “falta de seriedade” do JPP “que já lhe é característica, ao ignorar e menosprezar medidas sociais que têm vindo a ser implementadas e que assumem um peso da maior relevância na melhoria das condições de vida da população madeirense e porto-santense - como é exemplo o kit bebé, a redução do preço das creches, a redução fiscal, o maior rendimento das famílias, entre muitas outras - apenas e só para fazer valer argumentos que já não convencem, precisamente porque são movidos por interesses político-partidários e não pelo que é melhor para cada um dos nossos cidadãos”.

“Mais do que nervosismo, são também declarações que denotam o incómodo que a união e a mobilização actualmente reforçadas no PSD-Madeira provocam naqueles que se auto-intitulam de solução sem, todavia, darem quaisquer provas nesse sentido. Falhanço em toda a linha será a governação da autarquia de Santa Cruz, da qual não se conhecem quaisquer benefícios para a população”, atirou o social-democrata.