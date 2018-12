UNESCO destaca candidatura do Porto Santo a Reserva da Biosfera

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), destacou, na sua página no facebook o evento de preparação da candidatura do Porto Santo a Reserva da Biosfera. A UNESCO noticia o evento e acrescenta pormenores da candidatura.

A candidatura do Porto Santo tem uma equipa de trabalho coordenada por Susana Fontinha, em representação da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais e elementos da Câmara Municipal do Porto Santo e de diversos departamentos do Governo Regional.

A ‘Reserva da Biosfera’ é um estatuto atribuído pelo Programa Homem e Biosfera (MaB) e é atribuído a áreas com características que a UNESCO reconhece como sendo ‘laboratórios vivos”, onde se garante a conservação da paisagem, ecossistemas e espécie, além de um desenvolvimento sustentável .

O Porto Santo pretende ser uma ilha em que se promova a “economia verde”, com redução dos riscos ambientais e preservação da diversidade biológica.