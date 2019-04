UMa recebe conferência sobre o 25 de Abril

O grupo ďe cidadãos ‘[email protected]’ promove amanhã, dia 3 de Abril, às 19 horas, no auditório da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, uma conferência intitulada ‘25 de Abril: Novas formas de precariedade no trabalho’. Será oradora Raquel Varela, historiadora, investigadora e professora universitária, autora de vários livros e estudos.

Trata-se da segunda iniciativa levada a cabo pelo grupo de cidadãos. A primeira foi um debate numa das salas do Palácio de Lourenço, que foi pequena, para ouvir três subscritores da ‘Carta a um governador’, entregue precisamente há 50 anos no referido Palácio, Rui Nepomuceno, António Loja e Henrique Sampaio e ainda a professora Amélia Carreira.

No início do debate foram distribuídos cravos vermelhos aos presentes. Ao contrário do que havia garantido, o Sr. Represente da República na Região não compareceu para abrir a conferência por “compromissos de agenda”.

Além da conferência de amanhã, a próxima iniciativa dirigida aos mais pequenos realiza-se a 23 e 24 de Abril, às 10 e 15 horas, no Teatro Municipal, a performance ‘25 de Abril trocado por miúdos’, por Casa Invisível.