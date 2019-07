UMa lança novo olhar sobre o envelhecimento

Nos dias 28 e 29 de Novembro, a Universidade da Madeira (UMa) será palco do VIII Colóquio ‘Olhares Sobre o Envelhecimento’.

O colóquio, que decorrerá no Auditório da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas, por meio do Programa Universitário para Seniores, constitui “uma oportunidade para promover as já habituais reflexões e discussões conjuntas em torno de uma temática muito pertinente nos dias de hoje”, realça uma nota da isntiruição.

Este colóquio integrará comunicações das diversas áreas do saber, com enfoque na importância da investigação no envelhecimento: saúde, lazer e desporto, no envelhecimento e a perspectiva psicológica e social, no envelhecimento e a educação, no envelhecimento e as novas tecnologias e nas representações culturais da velhice.

Os interessados em participar com comunicações orais deverão submeter as respectivas propostas até 15 de aAosto, utilizando o formulário disponibilizado para esse efeito no site.

Nesta VIII edição, associaram-se à iniciativa a APpeas - Associação Portuguesa de promoção do envelhecimento activo e saudável e a RUTIS - Rede de Universidades Seniores.