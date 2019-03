‘UMa Corrida Pela Vida’ já tem mais de 200 inscritos

Decorreu esta manhã, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, a apresentação da prova ‘UMa Corrida Pela Vida’, que sai à rua a 24 de Março. Um evento organizado pela Universidade da Madeira, em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira e a Câmara Municipal do Funchal, que visa assinalar o 30.º aniversário da instituição.

Óscar Faria, da comissão executiva das Comemorações dos 30 anos da Universidade da Madeira diz que esta prova de atletismo “tem duas vertentes, a vertente de atletismo estrada com um percurso aproximado de 5,5 quilómetro, que irá interligar alguns elementos emblemáticos da Universidade da Madeira”, a ter início pelas 9h30, na Quinta de São Roque”, bem como a vertente não competitiva com uma caminhada, com um percurso de 1 quilómetro, entre a Rotunda do Infante e a Praça do Município.

Policarpo Gouveia, presidente da Associação de Atletismo da Madeira, referiu na apresentação que está “sempre” disponível para colaborar neste tipo de iniciativas, na disponibilidade para fazer crescer o movimento do atletismo e o movimento da actividade física”. “Espero que esta corrida não se fique só por este ano, o 30.º aniversário, e que continue nos próximos anos”, atirou.

Para já, e estando as inscrições abertas até à próxima sexta-feira, dia 22 de Março, contam-se duas centenas de inscritos, 60% dos quais não são atletas federados.

João Pedro Vieira, vereador na Câmara Municipal do Funchal, felicitou e agradeceu à Universidade da Madeira pelo “desafio que foi lançado à Câmara Municipal do Funchal”.

“É o 30º aniversário, são 30 anos em que trouxeram muito à Região e com um contributo muito importante para o futuro e para as novas gerações. (...) É uma data simbólica também porque é a 24 de Março, o Dia do Estudante, e é um reconhecimento que espero que os próprios estudantes farão à sua Universidade”, afirmou.

A prova ‘UMa Corrida Pela Vida’ tem um preço de inscrição de 2,5 euros. Para a caminhada não há valor associado.