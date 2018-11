Um milhão para fogo-de-artifício deste ano

Cerca de um milhão e 70 mil euros é quanto a Macedos Pirotecnica vai receber para realizar o espectáculo de fogo-de-artifício para as festas de passagem de ano de 2018 para 2019. A este valor é acrescido o IVA à taxa legal em vigor.

O contrato foi celebrado entre a Secretaria Regional do Turismo e Cultura e a empresa de pirotecnia. Este ano, o contrato vale, então, mais cem mil euros do que a da última passagem de ano (900 mil euros mais IVA à taxa legal em vigor.)

O grupo empresarial Macedos Pirotecnia tem ganhado todos os contratos do espectáculo pirotécnico dos últimos anos. A adjudicação do ano passado foi contestada numa acção no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, que, numa decisão no passado dia 15 (revelada ontem pela Agência Lusa), decidiu que o procedimento deveria ser anulado por “padecer de vício de violação de lei”. O consórcio de empresas que moveu a acção considerava que, da análise da proposta da Macedos Pirotecnia, “não se consegue aferir qual o número de artigos de pirotecnia/fogo-de-artifício [a ser lançado], pelo que devia ter sido excluída” a referida proposta.

Apesar desta ameaça, ao que o DIÁRIO apurou, aparentemente esta não se concretizou.

Recorde-se que este ano a revista Forbes criou a lista dos ’19 melhores locais para conhecer em 2019’ e a Madeira aparece entre os lugares escolhidos, numa selecção que também contempla os Açores.

De acordo com a Forbes, citando María Pellicer, a “Madeira é um grande destino de Natureza e continua pouco explorada”. “Devido à sua localização remota, há um sentimento de algo exótico e isolado – mas como se trata de Portugal, a gastronomia e a cultura continuam presentes”, explicou, à data, a especialista que trabalha há mais de dez anos na área do Turismo.