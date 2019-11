Uber X disponível na Madeira

A empresa confirma, em comunicado, a notícia avançada na edição de hoje do DIÁRIO, de que a Uber vai operar na Região.

“A expansão para o arquipélago da Madeira reforça a operação da Uber em território nacional, trazendo consigo também mais oportunidades económicas para os milhares de motoristas que viajam com a aplicação nas cidades e regiões portuguesas. A Uber já cobre mais de 65% da população portuguesa, a maior cobertura do serviço no sul da Europa”, sublinha a empresa.

Com a aposta no mercado regional “a Uber reforça o seu compromisso com Portugal e chega esta quinta-feira à Ilha da Madeira com o serviço uberX”.

A partir de hoje, a aplicação de viagens da Uber fica disponível em Portugal continental e insular. A aplicação passa agora a disponibilizar a sua opção de viagem mais económica, uberX, “que trará aos habitantes e visitantes da Ilha da Madeira uma alternativa de mobilidade simples, segura e conveniente”.

Segundo o comunicado “temos, desde há muito tempo, muitos utilizadores que tentam utilizar a aplicação da Uber na Madeira para viajar. A partir de hoje, estamos muito felizes em disponibilizar a Uber aos madeirenses e visitantes da Região”, refere Mariana Ascenção, directora de Comunicação da Uber em Portugal.

Actualmente a Uber serve utilizadores nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, assim como na Região do Algarve, Braga, Guimarães, Coimbra, Aveiro e agora a Ilha da Madeira. Desde a chegada da Uber a Portugal já foram realizados mais de 2,5 milhões de downloads da aplicação.